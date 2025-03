Turchia: arrestato per corruzione il sindaco di Istanbul Imamoglu. Aveva collaborato con il PKK

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL - Arrestato per corruzione e favoreggiamento il sindaco di Istanbul Imamoglu, tra i principali oppositori politici del presidente turco Erdogan. Secondo i media locali che riportano la notizia,Imamoglu è coinvolto in due inchieste: una per tangenti nella gestione della città e l'altra per terrorismo. In questo secondo filone Imamoglu è accusato di aver collaborato con il Pkk, il partito curdo dichiarato terrorista da Ankara. In tutto 100 arresti. Proteste in città, subito vietate le manifestazioni.Chiusa la metropolitana. - (PRIMAPRESS)