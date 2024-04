Turbine eoliche: l’Ue indaga sulla politica aggressiva dei fornitori cinesi sul mercato europeo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione europea ha annunciato nei giorni scorsi che avvierà un'indagine sui fornitori cinesi di turbine eoliche ai sensi del nuovo regolamento sui sussidi esteri. L’annuncio arriva mentre i produttori cinesi di turbine eoliche stanno aggiudicandosi alcuni ordini in Europa. Offrono turbine a basso costo e finanziamenti generosi che distorcono l’integrità del mercato europeo e interrompono la concorrenza leale e di fatto andando verso un possibile monopolio dell'energia eolica in Europa.

La governance europea ha dichiarato che vuole rafforzare la propria sicurezza energetica e mantenere la leadership tecnologica nei settori strategici delle tecnologie pulite come l’energia eolica. L’anno scorso l’UE ha adottato il pacchetto sull’energia eolica per rafforzare l’industria eolica europea. Da allora l’UE monitora attentamente le possibili pratiche commerciali sleali a vantaggio dei produttori stranieri,

La vicepresidente esecutiva della Commissione per la concorrenza Margarethe Vestager ha annunciato che l’UE utilizzerà il suo nuovo “regolamento sui sussidi esteri” per avviare un’indagine sui produttori cinesi di turbine eoliche. L’UE indagherà inizialmente sulle pratiche commerciali sleali in 5 mercati: Bulgaria, Francia, Grecia, Romania, Spagna.

Annunciando la nuova inchiesta, la commissaria Vestager ha affermato che la grande capacità in eccesso delle turbine eoliche cinesi sovvenzionate “non è solo pericolosa per la nostra competitività. Mette a repentaglio anche la nostra sicurezza economica”. Ha aggiunto che l’UE non deve ripetere gli errori commessi perdendo la propria industria manifatturiera solare.

L’UE deve difendere l’integrità del mercato europeo, garantire una concorrenza leale e creare condizioni di parità tra i produttori di turbine europei e cinesi.

"Comprendiamo pienamente la logica della Commissione”, ha affermato Giles Dickson, CEO di WindEurope. “I produttori cinesi di turbine eoliche offrono prezzi molto più bassi rispetto ai produttori europei e termini di finanziamento incredibilmente generosi con pagamenti differiti fino a 3 anni. Non è possibile farlo senza un ingiusto sussidio pubblico. Inoltre, secondo le regole dell’OCSE, i produttori europei non sono autorizzati a offrire pagamenti differiti del genere”.

Le turbine eoliche cinesi vengono offerte in Europa a prezzi inferiori fino al 50% rispetto alle turbine prodotte in Europa. I pagamenti differiti significano di fatto che i produttori cinesi offrono le loro turbine gratuitamente fino a quando il gestore del parco eolico non avrà 3 anni di ricavi. - (PRIMAPRESS)