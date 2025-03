Trump annuncia il nuovo jet F-47 e firma l’ordine per chiudere il Dipartimento dell’Istruzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’ex presidente Donald Trump ha annunciato l’assegnazione alla Boeing del contratto per la realizzazione della nuova generazione di aerei da combattimento, che sarà denominata F-47. “Sarà il jet più potente della storia”, ha dichiarato con enfasi. Sul fronte economico, Trump ha difeso la sua politica sui dazi, definendo il 2 aprile come il “giorno della liberazione” per l’America. “Per decenni siamo stati derubati e abusati da ogni nazione del mondo, sia amica che nemica. Ora è finalmente giunto il momento per i buoni vecchi Usa di riavere indietro un po’ di quei soldi e rispetto”, ha affermato. Intanto, il tycoon ha firmato un ordine esecutivo per la chiusura del Dipartimento dell’Istruzione, un provvedimento che i repubblicani chiedevano da anni. - (PRIMAPRESS)