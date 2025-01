Tel Aviv: protesta di Netanyahu per la modalità di rilascio dei 7 ostaggi israeliani da parte di Hamas

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Dura protesta di Israele con i mediatori dei negoziati della tregua per le modalità del rilascio degli ostaggi a Khan Younis, avvenuto nel caos, in mezzo alla folla di miliziani e civili. Il premier Netanyahu parla di "immagini sconvolgenti". "Questa è un'ulteriore prova della crudeltà impensabile di Hamas.Esigo che i mediatori assicurino che immagini simili non si ripetano e garantiscano la sicurezza degli ostaggi.Chiunque osi fare del male ai nostri rapiti,avrà la sua punizione". Liberati altri 7 ostaggi nella Striscia di Gaza, dopo la soldatessa Berger. Gli israeliani Arbel Yehoud e Gadi Moses e 5 thailandesi sono stati consegnati alla Croce Rossa a Kahn Younis dove sono arrivati a bordo di veicoli della Jihad islamica transitati tra ali di folla di miliziani e civili. Rilascio è avvenuto nei pressi della casa del capo Yahya Sinwar, ucciso in un raid. Protesta di Israele per le modalità del rilascio degli ostaggi. - (PRIMAPRESS)