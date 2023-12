Svezia nella NATO: arriva il si della Turchia di Erdogan che ora dovrà essere ratificato in Parlamento

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - La commissione Esteri del parlamento turco ha approvato la candidatura della Svezia alla Nato. Così è stato eliminato un altro ostacolo per l'adesione di Stoccolma all'Alleanza Atlantica. La candidatura svedese alla Nato passa ora al vaglio del parlamento della mezzaluna dove l'alleanza al governo del presidente turco Erdogan ha la maggioranza dei seggi. Per questo si è passato oltre un anno perchè lo stesso Erdogan aveva posto un veto. Il capo della Nato,Stoltenberg,apprezza l'approvazione che avvicina la fine di uno stallo durato 19 mesi: "Esorto Turchia e Ungheria (altro Paese in stallo) a completare le ratifiche "presto". - (PRIMAPRESS)