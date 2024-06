Summit Pace Ucraina: 57 capi di Stato (senza Cina e Russia) oggi e domani in Svizzera

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Al vertice sulla pace in Ucraina, che si tiene oggi e domani in Svizzera, ci saranno 57 capi di Stato e di governo, 29 esponenti ministeriali e 6 inviati. Presenti Zelensky,Kamala Harris, Sunak e Macron. Prevista l'assenza della Russia, che ha da tempo dichiarato di non voler partecipare.Assente anche la Cina,a di- mostrare che Mosca non è isolata. Le diplomazie lavorano a una dichiarazione finale che parlerebbe di "guerra" della Russia contro l'Ucraina,e di impegno a rispettare il diritto internazionale. - (PRIMAPRESS)