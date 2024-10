Summit Brics: domani incontro Putin con il Segretario Onu Guterres giunto oggi a Kazan

(PRIMAPRESS) - TATARSTAN - Il segretario generale dell'Onu, Guterres, è giunto in Russia per partecipare al vertice dei Brics a Kazan, capitale della Repubblica russa del Tatarstan. Domani l'incontro col presidente russo. Il segretario Onu incontrerà "un gran numero di leader che parteciperanno al vertice", ha fatto sapere il Palazzo di Vetro. I Brics rappresentano oltre il 40% della popolazione mondiale e il 36% del Pil globale. Apre Putin: "Si sta formando un ordine mondiale multipolare, è un processo dinamico e irreversibile", ha detto. Alla vigilia del meeting era stata anche ventilata una possibile discussione di creare un'alternanza al dollaro come valuta standard di riferimento per il commercio internazionale. Una prospettiva assolutamente impossibile da praticarsi secondo Paola Subacchi, docente di International Economics alla Queen Mary University di Londra, a margine della tavola rotonda organizzata a Roma dal Festival della Diplomazia sul tema dei fondi sovrani e le governance dei Paesi. - (PRIMAPRESS)