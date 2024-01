Striscia di Gaza, nuovo report dell’Onu: “È carestia diffusa e allarme sanitario per affollamento dei rifugi”

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'Onu torna a lanciare un allarme sulla situazione catastrofica nella Striscia di Gaza. "Su Gaza incombe carestia diffusa" Il segretario generale delle Nazioni Unote, Antonio Guterres, ha avvertito che "una carestia diffusa incombe" nella Striscia di Gaza, in un rapporto inviato ai membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera. Guterres mette in guardia anche da "una catastrofe per la salute pubblica", poiché "le malattie infettive si stanno diffondendo rapidamente nei rifugi sovraffollati" con condizioni sanitarie "spaventose" e "straripamenti di fognature".

Medici Senza Frontiere ieri era stata costretta ad evacuare il suo personale e le loro famiglie dall' ospedale Al-Aqsa dopo giorni di combattimenti nella zona centrale di Gaza. Le forze israeliane avevano diffuso l'ordine di evacuazione. "Con un grosso peso sul cuore siamo costretti a evacuare,mentre i pazienti, il perso- nale ospedaliero e molte persone in cerca di un posto sicuro rimangono nei locali dell'ospedale", ha dichiarato Carolina Lopez, coordinatrice dell' emergenza di Msf all'ospedale. - (PRIMAPRESS)