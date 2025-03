Strasburgo: la tardiva esortazione di Ursula von der Leyen per la “Sicurezza europea”

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - C'è di sicuro un meccanismo inceppato nell'Unione Europea che sta portando gli USA a trattare da soli per una tregua tra Ucraina e Russia e per di più mentre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto a Strasburgo un "aumento" della spesa per la difesa europea, esortando il continente ad assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza ma in contemporanea il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito i capi militari di 30 paesi europei e della NATO a Parigi per discutere dell'Ucraina e delle più ampie sfide alla sicurezza.

"L'ordine di sicurezza dell'Europa sta venendo scosso", ha avvertito von der Leyen, sottolineando che il continente non può più assumere "la piena protezione dell'America". "Il tempo delle illusioni è ormai finito. L'Europa deve farsi avanti e farsi carico della propria difesa", ha dichiarato. "Abbiamo bisogno di un aumento della difesa europea. E ne abbiamo bisogno ora". Tutti convinti? Certo che no a cominciare dalla piccola protesta del M5S a STRABURGO che capeggiati da Conte, hanno consegnato una bandiera della Pace al Parlamento Europeo. Ma non sono i soli a pensare che l'Ue in tre anni non è stata capace di far sentire la sua voce tanto che Trump sta tentando di risolvere le cose da solo con in cambio un generoso contratto con l'Ucraina per lo sfruttamento delle terre rare. - (PRIMAPRESS)