Stellantis: dimissioni dell’Ad Carlos Tavares per divergenze con il CdA. A metà 2025 il nuovo amministratore

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L'amministratore delegato della holding di 14 brand automobilistici Stellantis, Carlos Tavares, si è dimesso. Il Cda ha accettato. Il processo per la nomina di un nuovo Ceo permanente - spiega l'azienda - è già in corso gestito da un comitato speciale del consiglio e si concluderà entro la prima metà del 2025. "Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo Ceo". Così il presidente di Stellantis, John Elkann. Le cause delle dimissioni sarebbero le forti divergenze accresciute in queste settimane con CdA. - (PRIMAPRESS)