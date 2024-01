Spionaggio cinese: condannati i due marinai Usa di origini asiatiche per vendita informazioni operative

(PRIMAPRESS) - USA - Condannati per spionaggio a oltre due anni di reclusione,un sottufficiale della Marina americana,Wenheng Zhao, 26 anni e un altro marinaio Usa, Jinchao Wei che erano stati arrestati ad agosto. Zhao, di stanza in una base navale a nord di Los Angeles, ha ricevuto circa 15.000 dollari dall'ufficiale dell'intelligence cinese tra agosto 2021 e maggio 2023. In cambio ha consegnato informazioni sulla sicurezza operativa, le esercitazioni e le attività della Marina Usa nel Pacifico e progetti per un sistema radar situato a Okinawa. I due militari erano stati arrestati nell'agosto scorso. - (PRIMAPRESS)