Social: il Brasile ripristina X dopo il blocco della Corte Suprema. Pagata una multa di 4,8 mln

(PRIMAPRESS) - BRASILE - La Corte suprema brasiliana ha ripristinato l'accesso alla piattaforma X, bloccata in Brasile dal 30 agosto per decisione della magistratura. Sono infatti state pagate le multe (pari a 4,8 milioni di euro) inflitte alla piattaforma social di Elon Musk per violazioni in merito a libertà di parola, account di estrema destra e disinformazione. Gli utenti di X in Brasile sono stimati tra i 20 e i 40 milioni. - (PRIMAPRESS)