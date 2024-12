Seul: per 5 voti non passa l’impeachment del presidente Yeol scivolato sulla legge marziale

(PRIMAPRESS) - SEUL (COREA DEL SUD) - Non è passata la mozione per mettere sotto accusa il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, per la sua dichiarazione di legge marziale durata poco più di 48 ore per poi scusarsi della scelta che aveva fatto scoppiare le proteste di piazza. La richiesta di impeachment, dunque, non è passata. Occorrevano 200 voti del Parlamento e per soli 5 voti la richiesta di scacciare il presidente non è riuscita.

"Con un totale di 195 voti, il numero dei membri che hanno votato non ha raggiunto la maggioranza richiesta dei due terzi del totale dei membri", ha detto il portavoce dell'assemblea nazionale, Woo Won-shik. “Dichiaro pertanto che il voto su questa questione non è valido”.

Dopo aver indicato venerdì che alcuni membri del partito People Power (PPP) di Yoon avrebbero potuto unirsi ai parlamentari dell'opposizione e sostenere l'impeachment, l'atmosfera era cambiata sabato, con i parlamentari che si sono radunati attorno al loro presidente in difficoltà.