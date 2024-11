Scenari di guerra, Medvedev: “L’uso di armi nucleari una opzione estrema ma NATO smetta di soffiare sul fuoco”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Medvedev: "Nato non alimenti la guerra" "Se il blocco Nato si pone sul piano della realtà, se smette di soffiare sul fuoco della guerra in Ucraina, il con- flitto può essere concluso senza costi per l'umanità, almeno senza nuovi costi" Così il vicecapo del Consiglio di Sicurezza russo, Medvedev, alla tv al Arabiya Medvedev ha poi definito l'uso di armi nucleari da parte della Russia una "opzione estrema". "La decisione qui, ovviamente, viene presa dal comandante supremo in capo, cioè dal presidente del Paese. I rischi sono elevati,ma ciò non significa che siano irreversibili". - (PRIMAPRESS)