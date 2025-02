Scambio territori Russia-Ucraina, la proposta di Zelensky ma Peskov replica: “Non accadrà mai”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il portavoce del Cremlino, Peskov, rifiuta lo scambio di territori ventilato ieri dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Aveva già declinato la portavoce degli Esteri russi, Zakharova, ora Peskov conferma il no: "Questo è impossibile. La Russia non ha mai discusso e non discuterà mai di scambiare il suo territorio". Zelensky aveva parlato di restituire a Mosca i territori del Kursk, parzialmente conquistato dalle truppe di Kiev. - (PRIMAPRESS)