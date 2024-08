Russia, evacuata Belgorod con l'ingresso delle truppe ucraine nella regione moscovita

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato l'evacuazione dei residenti da un distretto della regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina a seguito dell'incursione delle forze ucraine nella vicina regione di Kursk. L'esercito di Kiev, infatti, continua a penetrare nell'area di confine russa. "La giornata si preannuncia allar- mante per noi. Ci sono attività nemiche al confine di Krasnoyaruzhsky", ha detto il governatore della Regione Belgorod. "Stiamo evacuando gli abitanti per la sicurezza della nostra popolazione", ha aggiunto il governatore.

Sono oltre 8mila le persone in fuga nelle ultime 24 ore. Per Kiev lo scopo è "indebolire il nemico":ora il nostro morale si è alzato". E "rispettiamo il diritto umanitario. Non giustiziamo prigionieri, non violentiamo donne e non saccheggiamo abitazioni", ha tenuto a precisare il governo di Kiev anche per rispondere all'acceso dibattito che si era acceso dopo le dchiarazioni Ue sulla legittimità degli attacchi dell'Ucraina a Mosca.