Rapporti USA e Cina, Yellen (Tesoro): “Abbiamo la necessità di collaborare nelle sfide globali”

CINA - Janet Yellen, il segretario al Tesoro Usa, a conclusione di un incontro con il premier cinese Li Qiang a Pechino, prova a dare la sensazione che i rapporti tra i due paesi stiano superando alcune divergenze che in questi ultimi anni hanno creato fratture economiche e politiche non di poco conto. Yellen ha ammesso che c'è ancora molto lavoro da fare: nell'ultimo anno sono state "poste basi più solide per le relazioni bilaterali tra USA e Cina". Ha sottolineato l'importanza di affrontare le differenze, di avere conversazioni in modo aperto e diretto, evidenziando che, essendo le due maggiori economie mondiali, è fondamentale gestire responsabilmente le complessi relazioni e cooperare nelle sfide globali,