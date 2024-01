Presidenziali USA: Trump conquista il New Hampshire. Haley: “La mia corsa continua”

(PRIMAPRESS) - USA - Donald Trump è ad un passo avanti verso una rivincita elettorale contro il presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden, poiché l’ex presidente si è assicurato una vittoria decisiva nelle prime primarie della nazione nel New Hampshire martedì. Uno Stato che nelle precedenti elezioni non lo aveva visto trionfare.

Pochi minuti dopo la chiusura dei seggi elettorali statali, ieri in serata, i media statunitensi hanno annunciato che Trump aveva battuto la sua rivale repubblicana Nikki Haley con un margine sostanziale, assestando un duro colpo alla sua campagna.

I risultati finali non sono ancora stati resi noti, ma le proiezioni davano Trump in vantaggio a doppia cifra con circa la metà dei voti scrutinati.

La clamorosa vittoria dell'ex presidente segue un risultato altrettanto forte nei caucus (incontro dei sostenitori del partito) dell'Iowa della scorsa settimana, consolidando il suo vantaggio nella corsa per la nomina presidenziale repubblicana in vista delle elezioni generali di novembre.

Nessun candidato presidenziale ha mai vinto le prime due gare nel calendario delle elezioni presidenziali – come ha fatto ora Trump – senza emergere come candidato del proprio partito. Il New Hampshire era stato considerato l’ultima migliore possibilità di Haley di intaccare il vantaggio travolgente di Trump. Ma nonostante la sua perdita, l’ex inviato delle Nazioni Unite ha dichiarato martedì sera in un discorso che intende continuare la sua campagna.

“Questa gara è lungi dall’essere finita. Ci sono dozzine di Stati rimasti da percorrere”, ha detto a una folla di sostenitori. “Oggi abbiamo ottenuto quasi la metà dei voti. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma continuiamo a crescere”. Una decisione, quella di Haley, di continuare la corsa, condivisa anche da alcuni analisti politici perchè l'America è imprevedibile è capace di sorprese. - (PRIMAPRESS)