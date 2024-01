Presidenza G7: la prima telefonata del semestre italiano di Meloni è a Zelensky. Il tema Ucraina al centro del mandato

(PRIMAPRESS) - ROMA - La prima telefonata di Giorgia Meloni alla guida della presidenza italiana del G7 è la conversazione con il Presidente dell'Ucraina, Zelensky. Là premier Meloni, ha espresso "solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi su tutto il territorio ucraino". È una nota di Palazzo Chigi riferisce che il tema dell'aggressione russa all'Ucraina sarà al centro della sua Presidenza confermando il sostegno alle Autorità ucraine per raggiungere una pace giusta.

Il leader ucraino si è anche detto "grato all'Italia e personalmente a Me- loni per la disponibilità a continuare a rafforzare lo scudo aereo dell'Ucrai- na. Un'ulteriore difesa aerea salva vite umane e sostiene la vita normale nelle nostre città". - (PRIMAPRESS)