Polonia: oggi la presentazione del programma politico del premier neo-eletto Donald Tusk

(PRIMAPRESS) - POLONIA - È atteso per oggi 12 dicembre la presentazione del programma del premier della Polonia neo-eletto, Donald Tusk. Il parlamento polacco che ieri ha eletto nuovo presidente del Consiglio dei ministri Donald Tusk con il voto di 248 deputati, contro 201. "Grazie Polonia - aveva detto ieri Tusk nel suo discorso - questo è un giorno meraviglioso, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni hanno creduto profondamente che le cose andranno ancora meglio, che scacceremo l'oscurità che scacceremo il male", ha detto Tusk rivolgendosi al Parlamento di Varsavia. - (PRIMAPRESS)