Parigi: il 34enne Gabriel Attal è il nuovo primo ministro di Francia. Prende il posto di Elisabeth Borne

(PRIMAPRESS) - PARIGI - E' Gabriel Attal il nuovo primo ministro francese, che succede alla dimissionaria Elisabeth Borne. Il 34enne ministro dell'Educazione era dato come favorito, anche se la nomina ha tardato, pare per resistenze interne al Governo e anche tra gli alleati. Attal, brillante e già popolare nei sondaggi, è il più giovane premier della Quinta Repubblica e ha superato Laurent Fabius, nominato a 37 anni nel 1984.

"La nomina di Gabriel Attal, gay dichiarato, nuovo primo ministro francese è una buona notizia per tutta la comunità lgbt+ europea" scrive in un comunicato l'associazione GayLib.

La Francia resta il riferimento di come alla sterile e novecentesca contrapposizione tra destra e sinistra, le risposte in termini di progresso civile possano arrivare da un polo liberale, moderato e riformista” così in una nota Renato Dalla Zuanna, consigliere nazionale di GayLib sulla nomina odierna del nuovo capo del Governo francese da parte del presidente della Repubblica, Macron. - (PRIMAPRESS)