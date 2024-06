Nomine UE: von der Leyen e Costa verso la riconferma. L’estone Kallas sarà Alto Rappresentante Politica Estera

(PRIMAPRESS) - LUSSEMBURGO - Il Consiglio Affari generali dell'Ue in corso a Lussemburgo avrebbe raggiunto un accordo per quanto riguarda i top jobs che guideranno l'Unione Europea. Alla Commissione dovrebbe essere con fermata Ursula von der Leyen; il portoghese Antonio Costa al Consiglio europeo e l'estone Kaja Kallas sarà Alto Rappresentante per la politica estera. Secondo fonti diplomatiche von der Leyen, Costa e Kallas verranno confermati al prossimo vertice Ue previsto per giovedì 27 e venerdì 28, anche perché non sarebbero emerse altre candidature. - (PRIMAPRESS)