NATO, Stoltenberg: “La Cina alimenta la guerra in Europa”. I chip asiatici nei missili russi

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - C'è un doppio volto della Cina nei rapporti con l'Europa. Una ambiguità che dovrà far riflettere sui rapporti dell'Occidente con il paese asiatico. "La Cina afferma di voler mantenere buoni rapporti con l'Occidente. Allo stesso tempo, Pechino alimenta la guerra in Europa. Non si possono avere en- trambe le cose". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al quotidiano tedesco Welt. "C'è un chiaro aumento delle vendite di parti di mac- chinari,microelettronica e altre tecno- logie che Mosca utilizza per produrre missili, carri armati e aerei contro l'Ucraina",così "la Cina compromette la cooperazione con i Paesi occidentali". Le parti di missili da crociera russi rinvenuti dopo gli abbattimenti da parte della contraerea ucraina rivelano componenti di fabbricazione cinese. - (PRIMAPRESS)