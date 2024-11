Nations League: Israele raccomanda ai cittadini: “Evitate di andare a Parigi per il match con la Francia”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Dopo gli episodi di violenza accaduti ad Amsterdam alla vigilia della partita di calcio del Maccabi con l'Aiax e i numerosi feriti per una "caccia all'ebreo" da parte di immigrati musulmani di seconda generazione, arriva una raccomandazione da parte del governo israeliano. "Evitate il match con Francia". È l'invito israeliano aii suoi cittadini a non recarsi a Parigi il 14 novembre per assistere alla partita di calcio fra le nazionali di Francia e Israele. Nell'avviso diramato dal governo Neta- nyahu si legge: "Negli ultimi giorni sono stati identificati vari appelli tra i pro-palestinesi sostenitori di gruppi terroristici per danneggiare israeliani ed ebrei sotto la copertura di proteste e dimostrazioni". Dunque gli israeliani devono evitare eventi sportivi e culturali internazionali. - (PRIMAPRESS)