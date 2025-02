(PRIMAPRESS) - MOSCA - La Russia è aperta a continuare il "dialogo costruttivo" con il Vaticano sull'Ucraina. Lo ha detto il direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri,Studennikov. "Ha seguito coerentemente una linea di giustizia ed equilibrio facendo appello a una soluzione pacifica e dichiarando la sua disponibilità a contribuire"."Un approccio costruttivo in contrasto con il fine dichiarato dall'Occidente di infliggere una sconfitta strategica alla Russia con l'infinito pompaggio di armi sempre più letali verso l'Ucraina".

Oggi anche il Segretario NATO Rutte si è espresso per una convergenza: tutti vogliamo la pace e che Kiev sia nella migliore posizione possibile quando i negoziati inizieranno". Così il segretario Nato Rutte, dopo la telefonata tra Trump e Putin. "Sembra sia stata un successo,ma Kiev deve essere coinvolta nei negoziati".Trump ha poi sentito anche Zelensky "C'è anche accordo sul fatto che non ci debba essere una Minsk 3, ma precisando: Non possiamo permettere che Putin cerchi d'impossessarsi di altra terra in Ucraina". - (PRIMAPRESS)