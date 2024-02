Mosca, condannato a 30 mesi di carcere il dissidente Oleg Orlov per le sue frasi contro il Cremlino

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il dissidente Oleg Orlov, già copresidente della Fondazione Memorial insignita nel 2022 del Nobel per la pace, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere. La pubblica accusa aveva chiesto 2 anni e 11 mesi. L'accusa era di discredito reiterato delle forze militari russe con l'aggravante dell'odio verso i valori tradi- zionali."Sono sotto processo per un articolo scritto oltre un anno fa in cui ho definito 'fascista e totalitario"il regime instaurato in Russia",aveva detto ieri Orlov, quasi 71enne. - (PRIMAPRESS)