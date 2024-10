Moldavia, referendum per l’ingresso Ue: le proiezioni danno in vantaggio il NO con 58,09%

(PRIMAPRESS) - MODAVIA - Alle primissime proiezioni in Moldavia, date dalla Commissione elettorale, sul voto nel referendum altamente simbolico dell'ex Paese sovietico per l'inseri mento dell'obiettivo strategico dell' adesione all'Ue in Costituzione,il "No" è in testa con il 58,09%;41,91% il "Sì" Dati di 456 sezioni su 2.219. E per le elezioni presidenziali la leader uscente Maia Sandu è in testa con il 34,12%. Il candidato filorusso socialista Alexandr Stoianoglo al 30,06%. 319 sezioni su 2.219.Così nella dichiarazione a un'ora dalla chiusura seggi. - (PRIMAPRESS)