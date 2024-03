Moldavia: i timori della famelica Russia per i territori di confine. L’accordo con la Francia

(PRIMAPRESS) - MOLDAVIA - I timori di una Russia espansionista che non si contenterà di erodere territorio all'Ucraina, hanno spinto la Moldavia a garantirsi delle protezioni europee. La Francia e la Moldavia hanno recentemente rafforzato la loro alleanza attraverso la firma di importanti accordi di cooperazione in ambito Difesa. Questa mossa, che sottolinea l'impegno del presidente francese Emmanuel Macron nel supportare l'Ucraina e i suoi vicini più vulnerabili contro l'aggressione russa, rappresenta un passo significativo nella politica estera francese. Non solo riflette la volontà di Parigi di agire come un attore chiave nel rafforzare la sicurezza europea, ma dimostra anche una comprensione profonda dell'interdipendenza tra la sicurezza dei paesi europei e quella dei loro vicini. Questi accordi bilaterali, che comprendono l'assegnazione di un rappresentante militare francese in Moldavia e programmi di formazione, nonché investimenti in settori chiave come l'energia e i trasporti, arrivano in un momento critico, segnando un impegno concreto verso la stabilità regionale ma anche nel difficile rapporto in quella striscia di confine con la Russia rappresentata dalla filorussa Transistria. - (PRIMAPRESS)