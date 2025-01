Miss Tourism World: in Cina la 19enne israeliana Michal Yofedov conquista il titolo “Global”

(PRIMAPRESS) - CINA - Michal Yofedov, 19enne di Ashdod, importante città affacciata sul Mediterraneo, è stata incoronata Miss Global Tourism al prestigioso concorso Miss Tourism World 2024 , tenutosi in questi giorni in Cina. In competizione con concorrenti provenienti da 70 Paesi, Michal ha affascinato i giudici indossando con orgoglio un abito di grande effetto, ornato con intagli a forma di Stella di David. Immensa la soddisfazione della vincitrice che con molta emozione ha dichiarato: "Ho rappresentato gli aspetti più belli del nostro Paese". Il concorso Miss Tourism World è un omaggio al turismo, allo scambio culturale e ai legami tra i Paesi di tutto il mondo. La sua missione è promuovere la comprensione e il rispetto tra le Nazioni attraverso la celebrazione della bellezza, della cultura e della moda. Michal si è aggiudicato il titolo di Miss Global Tourism e la massima onorificenza del concorso, Miss Tourism World 2024 , è stata assegnata alla concorrente brasiliana. Nel commentare la sua partecipazione, Michal ha sottolineato il grande valore della sua vittoria, affermando: "Il premio Global Tourism è una categoria molto prestigiosa e di primaria importanza nell'ambito del concorso generale".

Tra gli altri vincitori di categoria figurano la Serbia per la categoria Queen of Tourism World, la Russia per quella Queen of International Tourism e il Vietnam per quella Queen of Universal Tourism. Uno dei momenti salienti dell'evento è stata la presentazione dell'abito nazionale, con i concorrenti che indossavano abiti rappresentativi della bellezza e della cultura dei loro Paesi. Lo splendido abito di Michal, disegnato dalla stilista israeliana Efrat Kalig, era impreziosito con intagli a forma di Stella di David, che simboleggiano l'orgoglio di rappresentare il proprio Paese. "Questa creazione si chiama Hole in the Heart e riflette questo momento difficile", ha raccontato Michal al popolare portale di notizie israeliano Walla! A completare la creazione, i particolari motivi decorativi ispirati alla colomba della pace, realizzati dalla stilista Maor Zabar, che hanno aggiunto profondità e significato all'abito. - (PRIMAPRESS)