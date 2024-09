Medioriente, Netanyhau: “Quando sarà distrutta le rete terroristica il popolo iraniano potrà tornare a sognare”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - L'allargamento del fronte di conflitto dal Libano alla Siria e da Gaza all'Iran risulta di difficile comprensione per i contestatori dell'azione israeliana che sta scoperchiando una polveriera di reti terroristiche collegate fino ad infiltrarsi nei governi. "Gli iraniani sappiano che Israele è con loro". Lo ha detto il premier isra- eliano Benjamin Netanyahu in un video- messaggio rivolto al popolo dell'Iran. "Quando l'Iran sarà finalmente libero e quel momento arriverà molto prima di quanto la gente pensi, tutto sarà diverso". "La rete terroristica che il regime ha costruito in cinque continenti sarà smantellata e l'Iran prospererà come mai prima" con "investimenti globali". Non lasciate che "teocrati fanatici" "distruggano i vostri sogni". - (PRIMAPRESS)