Medioriente: diffuso video di Hamas con tre ostaggi di anziani prigionieri israeliani. “Dovete liberarci”

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Tre ostaggi israeliani anziani e malati sono apparsi in un video diffuso dalle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Uno di loro ha detto di essere il 79enne Halem Bery, del kibbutz di Nir Oz."Siamo la generazione che ha cotruito le fondamenta per la creazione di Israele e dato il via alle Idf", le Forze di difesa israeliane. "Non capiamo perché siamo stati abbandonati qui.Dovete liberarci,non importa il costo", prosegue l'anziano.E aggiunfè:"Non vogliamo essere uccisi per effetto di un attacco aereo delle Idf". - (PRIMAPRESS)