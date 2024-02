MediOriente: delegazione Hamas conclude colloqui con l’Egitto e Israele presenta il suo piano dopo guerra

(PRIMAPRESS) - EGITTO - Una delegazione di Hamas guidata da Haniyeh ha lasciato il Cairo dopo 3 giorni di colloqui anche con il capo dell' intelligence egiziana. Al centro degli incontri, cessate il fuoco, rilascio di ostaggi e detenuti palestinesi,ritorno degli sfollati di Gaza alle loro case. Intanto, l'Egitto rafforza le misure di sicurezza al confine con Israele e il segretario alla Difesa Usa Austin ha detto al ministro israeliano Gallant che serve un piano credibile su Rafah. L'esercito israeliano conferma il raid notturno con drone a Jenin,Cisgiordania.

Nel frattempo Il premier israeliano,Netanyahu, ha presentato al gabinetto di sicurezza un Piano per il dopo guerra a Gaza. "Funzionari locali" non legati al terrorismo amministreranno la Striscia dopo Hamas. Israele potrà condurre operazioni militari,creerà una zona cuscinetto e lavorerà alla chiusura dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi,Unrwa. Ed ancora una volta Netanyhau ribadisce il suo no ai "diktat internazionali" sul riconoscimento di uno Stato palestinese. Obiettivo ampliare gli insediamenti in Cisgiordania. Proposta la costruzione di oltre 3.000 nuove abitazioni. - (PRIMAPRESS)