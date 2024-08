MediOriente, Blinken lascia Doha. Al-Thani: “La proposta di tregua colma lacune”

(PRIMAPRESS) - QATAR - Si è concluso l'ennesimo viaggio del Segretario di Stato USA, Blinken a Doha in Qatar dove i mediatori per una tregua nella Striscia di Gaza erano riuniti per trovare un accordo tra Israele ed Hamas. Blinken che ieri aveva incontrato il suo omologo del Qatar Al-Thani hanno sottolineato che la proposta di tregua presentata a Doha "colma le lacune esistenti" e potrebbe consentire una "rapida attuazione" dell'accordo. I 2 "hanno discusso gli sforzi per un accordo" su cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi, si legge in una nota Usa diffusa questa mattina: "Unificare gli sforzi regionali e internazionali" per il cessate il fuoco ed evitare "le conseguenze di una escalation regionale",ha detto al-Thani. - (PRIMAPRESS)