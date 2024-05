Media: l’Unesco premia i giornalisti palestinesi autori della cronaca nella Striscia di Gaza

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L'Unesco, l'agenzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la tutela del patrimonio culturale e della promozione all'educazione, ha assegnato il premio mondiale per la libertà di stampa a tutti i giornalisti palestinesi che si occupano della guerra a Gaza, dove Israele combatte contro Hamas da più di sei mesi. "In questi tempi di oscurità e disperazione,desideriamo condividere un forte messaggio di solidarietà e riconoscimento ai giornalisti palestinesi che stanno coprendo questa crisi in circostanze così drammatiche",ha detto Mauricio Weibel, presidente della giuria internazionale dei professionisti dei media sollevando, tuttavia diverse polemiche tra la stessa stampa estera che ha visto questo riconoscimento come una posizione "politica", in questo momento, da parte dell'organismo delle Nazioni Unite. - (PRIMAPRESS)