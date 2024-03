Mar Rosso: si della Camera e Senato alla missione Aspides e agli aiuti umanitari a Gaza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella giornata dell'attacco Houthi ad una portacontainer di proprietà Svizzera nel Mar Rosso e a 48 ore dall'abbattimento di un drone dei paramilitari yemeniti da parte della cacciatorpediniere italiana Duilio che presidia le acque mediorientali, oggi c'è stato il via libera della Camera, con 271 voti favorevoli e 6 contrari, alla missione Aspides in Mar Rosso. Solo Alleanza Verdi di Sinistra ha espresso voto contrario. Le forze di opposizione, Pd e M5S compresi, hanno invece votato a favore. Dal governo c'era stato l'ok alla mozione M5S che chiedeva che la missione fosse solo difensiva. Voto contrario di Avs anche per la missione per l'Ucraina. Per la missione Levante, per aiuti umanitari a Gaza, 275 voti a favore e nessuno contrario. - (PRIMAPRESS)