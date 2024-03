Mar Rosso: il ruolo nella missione Aspides della nave Duilio nello stretto di Bab-el Mandeb

(PRIMAPRESS) - MAR ROSSO - Il cacciatorpediniere Caio Duilio, l'ammiraglia della Marina Militare che coordina la missione Aspides dell'Unione Europea in Mar Rosso per contrastare gli attacchi degli Houthi alle navi cargo che transitano difronte al golfo dello Yemen, ieri ha compiuto la sua prima azione di difesa abbattendo un drone di tipo militare dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati. L'abbattimento è accaduto a circa 5 miglia di distanza dall'unità militare mentre il velivolo a pilotaggio remoto aveva come obiettivo la nave italiana.

La Duilio moderna unità attrezzata per la contraerea, dovrà controllare le rotte commerciali nel triangolo tra Yemen, Sudan e Arabia Saudita nello stretto di Bab-el Mandeb.

Il Ministro ha sottolineato che: "gli attacchi terroristici degli Houti sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alle sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia. Questi attacchi sono parte di una guerra ibrida, che usa ogni possibilità, non solo militare, per danneggiare alcuni paesi e agevolarne altri”.

