Mar Rosso: contestati gli attacchi aerei di Usa e GB in Yemen contro la pirateria Houthi

YEMEN - Reazioni di condanna per gli attacchi in Yemen da parte di Usa e Regno Unito. Per Iran, Hezbollah e Hamas, i raid mostrano il sostegno a Israele nella guerra contro "il popolo palestinese",e l'Arabia Saudita invoca "moderazione". Le accuse sono motivate dal fatto che gli attacchi Houthi avrebbero interessato solo navi collegate con traffici commerciali con Israele. Mosca chiede una riunione urgente dell'Onu e parla di "distorsione delle risoluzioni" e di distruttivo "disprezzo del diritto internazionale". La Cina esprime "preoccupazione per l'escalationtion delle tensioni nel Mar Rosso" e invita alla moderazione per evitare l'allargamento della guerra in Medioriente. Resta peró che i paesi che ora protestano per gli attacchi di USA e GB non hanno mosso un dito per le aggressioni alle navi nel Mar Rosso.