Lituania: il 26 maggio ballottaggio Nauseda-Simonyte. L’ex presidente in testa con il 46%

(PRIMAPRESS) - LITUANIA - Il presidente lituano Gitanas Nauseda e il suo primo ministro Ingrida Simonyte si affronteranno nel secondo turno delle elezioni presidenziali del 26 maggio prossimo. Sarà un voto organizzato in un contesto di "minaccia russa". Funzionari elettorali hanno annunciato che dopo lo spoglio di quasi tutti i voti espressi ieri per il primo turno, l'economista Nauseda risulta nettamente in testa con il 46% davanti alla Simonyte che ha ottenuto il 16%. Il presidente uscente ha posizioni filo-europeiste ed aveva esortato l'UE a continuare a sostenere l'Ucraina nella sua lotta per la libertà e a tenere le porte aperte a Moldova, Georgia e Ucraina. - (PRIMAPRESS)