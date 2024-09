Libano: ucciso dagli israeliani il numero tre di Hezbollah, Karaki ma non arriva lo conferma

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Un comandante di Hezbollah, Ali Karaki, numero tre dell'organizzazione e responsabile delle attività militari nel Libano meridionale "è stato ucciso in un raid israeliano nella periferia meridionale di Beirut". Lo riferisce Sky News Arabia, citando una fonte militare libanese. Ma Hezbollah smentisce: "E' stato trasferito in un luogo sicuro". Hezbollah poi afferma di aver colpito due basi israeliane "con decine di razzi" in risposta agli ultimi raid nel Sud e nell'Est del Libano. - (PRIMAPRESS)