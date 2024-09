Libano: oltre mille feriti in attacco hacker israeliano a cercapersone

(PRIMAPRESS) - LIBANO - E' di circa mille feriti, di cui cinque in gravi condizioni, il bilancio di un attacco hacker attribuito a Israele che ha fatto esplodere i cercapersone di presunti militanti di Hezbollah in Libano e in Siria. Un responsabile di Hezbollah citato da Reuters ha detto che si tratta della più grave violazio- ne della sicurezza mai subita dal partito sciita libanese. Il ministero della Sanità libanese ha chiesto a tutti gli ospedali di restare in massima allerta. Ferito anche l'am- basciatore iraniano in Libano - (PRIMAPRESS)