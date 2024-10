Libano: lanciato ‘ponte umanitario’ dall’Ue con voli di scorte alimentari e kit d’emergenza

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione europea "per sostenere le persone colpite dalla crisi in Libano, ha lanciato un'operazione di ponte umanitario aereo". Lo comunica una nota Ue. Tre voli da Dubai e Brindisi verso Beirut: il primo arriva nella capitale libanese domani. A bordo scorte Ue tra cui coperte, kit di emergenza e articoli per l'igiene. Già dalla scorsa settimana è attivo il Meccanismo di Protezione civile Ue, con la collaborazione di molti Paesi dell' Unione. - (PRIMAPRESS)