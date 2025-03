La strage continua di Gaza con 590 palestinesi uccisi dopo la tregua infranta. Il silenzio dell’Occidente

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'esercito israeliano afferma che è in corso un'invasione via terra di Rafah, nella parte meridionale di Gaza, e le truppe stanno avanzando verso nord, vicino alla città di Beit Lahiya e alle aree centrali.

Più di 590 palestinesi sono stati uccisi in attacchi da quando Israele ha infranto il cessate il fuoco a Gaza martedì, affermano le autorità mediche, e il bilancio delle vittime continua a salire mentre gli attacchi aerei e terrestri israeliani si intensificano.

Hamas ha lanciato i primi razzi verso Israele da quando il cessate il fuoco è stato infranto e gli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver lanciato altri missili su un sito militare a sud di Tel Aviv.

Il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 49.617 palestinesi sono stati confermati morti e 112.950 feriti nella guerra di Israele a Gaza. L'ufficio stampa governativo di Gaza ha aggiornato il bilancio delle vittime a più di 61.700, affermando che migliaia di palestinesi dispersi sotto le macerie. - (PRIMAPRESS)