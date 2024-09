La Francia di Macron annuncia il nuovo governo con la guida del repubblicano Michel Barnier

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La Francia annuncia il nuovo governo: Lecornu resta alla Difesa, Barrot agli Esteri. Domani, lunedì 23 settembre, si terrà il primo Consiglio dei ministri. Alla guida ci sarà il repubblicano (centro-destra) Michel Barnier. Il presidente francese Macron ha nominato il suo nuovo governo con una strategica virata a destra per evitare di incorrere in una mozione di sfiducia in parlamento per le pressioni dell'estrema destra. Il segretario generale della presidenza, Kohler, ha letto la composizione del nuovo governo: 39 membri principalmente dal centro-destra di Macron e dai Repubblicani che finora erano stati all'opposizione. Un nuovo assetto ed uno spostamento a destra che avrà riflessi anche sulla politica europea. - (PRIMAPRESS)