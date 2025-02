L’amministrazione parallela di Trump: lo scontro di Musk (DOGE) con l’Agenzia federale USAID

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- È scontro aperto sulla politica anti-migranti del governo Trump con l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Due alti funzionari della sicurezza dell'agenzia umanitaria sono stati messi in congedo per aver rifiutato l'accesso a materiale classificato da parte del DOGE, il Dipartimento per l'efficenza amministrativa che fa capo ad Elon Musk su nomina di Trump. E Musk ha bollato l'USAID come "organizzazione criminale" dopo che i funzionari della sicurezza avrebbero negato ai membri della sua task force per la riduzione dei costi l'accesso alle aree riservate della sede centrale dell'agenzia a Washington, DC.

"È ora che muoia", ha scritto un irritato Musk sulla sua piattaforma di social media riferito all'agenzia che fu introdotta da John Kennedy per combattere la povertà sociale.

Il direttore della sicurezza dell'USAID, John Voorhees, e il suo vice, Brian McGill, sono stati messi in congedo dopo aver negato al personale DOGE l'accesso alle aree protette per mancanza di autorizzazioni di sicurezza, hanno riferito diversi organi di stampa statunitensi, citando funzionari anonimi.

DOGE, però, pur essendo stata costituita con una nomina presidenziale e affidata a Musk, non è un dipartimento governativo, e quindi sarebbe stato legittimo il rifiuto all'accesso di dati riservati. Ma dopo lo scontro e la messa in congedo dei due funzionari USAID, è stato possibile oggi accedere agli incartamenti classificati.

