Israele, Papa Francesco: “Comunità internazionale incapace di mettere fine ad una tragedia”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Francesco invia una lettera di denuncia del conflitto ma soprattutto di vicinanza a tutti i credenti che patiscono la guerra: “La miccia dell’odio divampata un anno fa non si è spenta. Vergognosa l’incapacità della comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra”. Il Pontefice si dice vicino a madri, bambini, sfollati e alla popolazione di Gaza, incoraggiando tutti ad essere “testimoni della forza di una pace non armata”.

Papa Francesco, dopo le telefonate giornaliere al parroco della Sacra Famiglia di Gaza, padre Gabriel Romanelli, dopo l’appello di ieri all'Angelus per un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, dopo il Rosario di pace a Maria a Santa Maria Maggiore e nel giorno in cui ha indetto una Giornata mondiale di preghiera e digiuno, ha voluto compiere un ulteriore gesto di attenzione con una missiva dai toni commossi e personali che non lesina la denuncia della incapacità dei responsabili delle nazioni di mettere fine a una tragedia che va avanti da un anno e rischia di assumere proporzioni sempre più ampie. - (PRIMAPRESS)