Israele: oggi i funerali dei militari uccisi da Hamas tra rabbia e sconforto. Il sentiment contro Netanyhau

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE- Oggi i funerali dei militari israeliani uccisi martedì in uno scontro a fuoco con Hamas. Ieri i cittadini israeliani hanno affermato che l’esercito non dovrebbe rinunciare alla sua implacabile offensiva per schiacciare Hamas, nonostante l’appello al cessate il fuoco dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per il crescente numero di vittime palestinesi a Gaza. Ma la reazione si spiega a caldo perchè martedì scorso sono stati uccisi un colonnello e 10 soldati. Uno dei giorni più sanguinari dopo il 7 ottobre. Una reazione comprensibile anche se una buona parte degli israeliani ammette che questa guerra non può continuare a lungo. L'economia è distrutta e ci vorranno anni per rimetterla a posto. La fiducia in Netanihau è ai minimi storici e torna più di una volta il pensiero che a guerra finita per il premier non ci saranno più possibilità di governo. - (PRIMAPRESS)