Israele: le celebrazioni dimezzate per la 76ª festa dell’indipendenza del Yom Ha’atzmaut

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Non potrà essere un giorno di festa come gli altri quello che celebra lo Yom Ha'atzmaut, il Giorno dell'Indipendenza Israeliana. Una ricorrenza che ha luogo ogni anno tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, in linea con la data del calendario ebraico, che segna la dichiarazione di indipendenza di Israele nel 1948. Quest'anno 2024 cade tra lunedì 13 maggio e la sera del 14, segnando il 76º compleanno di Israele. Normalmente sarebbe stato un festeggiamento che coinvo,Geo Dalle vivaci le città, i piccoli villaggi e i kibbutz in ogni angolo di Israele sottolineando l’unità della nazione in questo giorno. Ma le morti per il conflitto con Hamas iniziato il 7 ottobre dello scorso anno, i troppi ostaggi ancora nelle mani del movimento estremista palestinese, non consentono di provare quello spirito di unità

quando l proclamazione dell’indipendenza di Israele da parte di David Ben-Gurion, ne fece un evento straordinario nella storia ebraica. - (PRIMAPRESS)