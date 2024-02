Iran, scorte di uranio oltre il limite dell’accordo internazionale. L’allarme dell’Aiea

(PRIMAPRESS) - IRAN - Lo scenario instabile per la guerra in MediOriente si fa ancora più preoccupato con l'allarme lanciato dall'Aiea, l'Agenzia atomica che ha rilevato una presenza di stoccaggio di uranio in Iran 27 volte oltre limite. Le scorte supererebbero il limite stabilito nell'accordo del 2015 tra Teheran e le potenze mondiali. "Le dichiarazioni pubbliche fatte in Iran riguardo alle sue capacità tecniche di produrre armi nucleari non fanno altro che aumentare le preoccupazioni" dell'Agenzia. Il direttore generale Grossi invita Teheran a "cooperare pienamente". - (PRIMAPRESS)