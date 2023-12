Intelligenza Artificiale: accordo a Bruxelles per un quadro normativo nel rispetto della democrazia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Raggiunto un accordo per la legge sull'intelligenza artificiale per garantire la sua sicurezza nell'ordinamento comunitario e rispetti i diritti fondamentali e la democrazia mentre le imprese possono espandersi stimolando l'innovazione.

Fondamentale sarà la Garanzia di Sicurezza e Protezione dei Diritti e la Promozione dell'Innovazione e della Leadership Europea che si pone come uno degli scopi centrali dell'AI Act è stimolare l'innovazione nell'ambito dell'IA, posizionando l'Europa come leader globale in questo settore. Ciò include il sostegno alle startup e ai ricercatori europei per avanzare nella corsa globale all'intelligenza artificiale, come sottolineato dal commissario Thierry Breton. Necessaria la creazione di un quadro giuridico unico: l'AI Act rappresenta il primo tentativo su scala globale di creare un quadro normativo completo per il settore dell'intelligenza artificiale. Questo quadro si propone di fornire una base legale chiara e affidabile per lo sviluppo dell'IA, con particolare attenzione alla sicurezza, ai diritti fondamentali delle persone e delle imprese, come evidenziato da Ursula von der Leyen.