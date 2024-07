Immunità Trump, Biden alla Corte Suprema: “Non ci sono re in America al di sopra della legge”

(PRIMAPRESS) - USA - "Non ci sono re in America. Ognuno di noi è uguale davanti alla legge.Nessuno è al di sopra della legge, nemmeno il presidente degli Stati Uniti". Così Biden commenta la decisione della Corte Suprema sulla parziale immunità a Trump. La sentenza equivale a "un terribile disservizio al popolo di questa nazione",ha detto il presidente Usa. Con questa decisione "non ci sono praticamente limiti a ciò che il presidente può fare ed è un principio fondamentalmente nuovo e un precedente pericoloso. Non sono d'accordo", ha concluso Biden mostrandosi coerente perchè quando è arrivata la sentenza di condanna per il figlio per aver mentito di avere armi facendo abuso di droghe, il presidente USA non ha battuto ciglio. - (PRIMAPRESS)